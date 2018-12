Renuncia a su fuero Jorge Luis Preciado

‘En México no debe haber ciudadanos ni de segunda ni de primera’, expresa el panista, que presentó un oficio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la SCJN y al Consejo de la Judicatura, así como a la PGR y a las Procuradurías Locales

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado Rodríguez, anunció que presentó ante el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, su renuncia al fuero por voluntad propia y sin mediar presión alguna al estar convencido de que “en México no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda. Todos somos iguales”.

En conferencia de prensa, el legislador por el estado de Colima, dijo que la discusión que se llevó a cabo la semana pasada relativa al tema del fuero se refería a una reforma a seis artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar esta figura, pero en Acción Nacional detectamos que era una simulación, es decir, sólo le estaban cambiando el nombre a “inmunidad constitucional”.

Preciado Rodríguez detalló que la “inmunidad constitucional” significa no ser separado del cargo hasta que un juez no otorgue una sentencia en firme, por eso en la votación en lo general lo aprobamos y en lo particular nos reservamos tres artículos.

Ante este panorama, el Ejecutivo Federal mandó otra iniciativa de reforma al fuero directamente a la Cámara de Senadores, sin embargo, es igual a la que se hizo llegar a la Cámara de Diputados.

El diputado colimense manifestó que nuestro Grupo Parlamentario (PAN) está de acuerdo en que desaparezca el fuero pero no que “simulen” desaparecerlo.

Por eso presente un oficio por medio del cual estoy renunciando al fuero y pido a los senadores, diputados federales, gobernadores y diputados locales que renuncien al fuero que nuestra Carta Magna establece para no tener que esperar que haya una reforma constitucional.