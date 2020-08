René Juárez desempatará a Fernández Noroña

De no tener un as bajo la manga, es decir, arreglado el préstamo de un diputado de Morena o del Verde, por ejemplo, René Juárez Cisneros no adelantaría con tanta seguridad que el lunes se romperá el empate en la Cámara Baja y que un priista presidirá la Mesa Directiva; es decir, le hará una broma pesada a Gerardo Fernández Noroña.

El ex líder nacional del PRI no puede darse el lujo de asumir una derrota en la Cámara en la que por la cantidad de sus miembros, su bancada fue la tercera fuerza electoral porque así lo quisieron los electores que en julio fueron a las urnas, a diferencia del PT que, como se burló, lo fue durante 15 minutos, en realidad un día, porque el diputado moreno Manuel Lóez Castillo fue “convencido” con un caramelo por Mario Delgado de abandonar a Gerardo Fernández Noroña y regresar al redil.

De cumplir el vaticinio de René Juárez, será la yucateca Dulce María Sauri Riancho quien presida la Mesa Directiva duramte el último periodo ordinario de sesiones de la primera legislatura del del Presidente López Obrador.

El dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, reveló lo que ocurrirá para rompero desempate que Fernández Noroña logró a base de “robar diputados” del PRD afines a Miguel Mancera:

“El PRI es la tercera fuerza política y mañana seremos la tercera fuerza política; en todos los supuestos hay la posibilidad de que se sumen compañeros y compañeras. Estamos en la construcción de consensos siempre”.