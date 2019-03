Reitera Sección 22 del CNTE disposición al diálogo con autoridades

Entre sus demandas está el derecho escalafonario establecido en el artículo 123 constitucional en el apartado B, que no sólo sea un ascenso en forma vertical sino horizontal

El secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene un bloqueo en la Cámara de Diputados, Eloy López, informó que luego de la reunión de ayer con autoridades del sector, reiteran su disposición al diálogo.

El dirigente magisterial señaló que luego de las declaraciones de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el gobierno federal está abierto al diálogo sobre el tema de la reforma educativa y que no habrá represión, los maestros analizan la situación para tener una respuesta en breve.

Refirió que entre sus demandas está el derecho escalafonario establecido en el artículo 123 constitucional en el apartado B, que no sólo sea un ascenso en forma vertical sino horizontal.

Aseguró en entrevista en Aristegui Noticias que los maestros no tienen problema con la evaluación, siempre y cuando no sea estandarizada, pues no son iguales las condiciones en Oaxaca, por ejemplo, donde se tiene una diversidad geográfica y lingüística por regiones.

En cuanto al ingreso de los maestros, señaló que debe ser a través de la subcomisión mixta, donde esté la representación sindical, y que la acreditación y la validación de estudios sea suficiente para obtener una plaza en el sistema, con el tema del escalafón, que consideraron un punto importante en la negociación.