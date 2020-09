Redes Sociales Progresistas trina contra el INE por no registro como partido

Con el argumento de que sus consejeros se quieren vengar o mandar un mensaje a “alguien” con quien no simpatizan, Fernando González, ex yerno de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, fustigó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le negara registro como partido político a su agrupación Redes Sociales Progresistas.

“Hay sospechosismo en estas definiciones arbitrarias, que hicieron sobre las rodillas, no objetivas, que le dan un sentido faccioso.

“Apelaría al buen juicio, a la objetividad, a la razonabilidad justa, que debe privar en cada una de las decisiones.

“No se está hablando de un grupo o fracción; no me están castigando a mí como dirigente; están hablando de cientos de miles de personas.

“No sé de quién se quieren vengar o a quién mandarles el mensaje, porque nosotros no somos recaderos, mensajeros o receptores de nadie”, refirió González.

Así las cosas, advirtió que de no recular el INE, Redes Sociales Progresistas impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que se les negara registro como partido político.