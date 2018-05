Rectores de universidades del mundo firman Declaración de Salamanca

Más de 600 rectores de 26 países, incluidos los de México, firmaron la Declaración de Salamanca, un documento que pretende potenciar el capital humano de las universidades, fomentar las alianzas y el trabajo en red de dichas instituciones, y contribuir a la transformación digital y gestión de su impacto en la sociedad.

El documento originado luego de las conclusiones hechas durante dos días en el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018, realizado en esta localidad española, pretende fomentar los cursos y certificaciones con empresas, generar nuevas titulaciones relacionadas con las ciencias computacionales, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la tecnología.

Asimismo, plantea hacer una reflexión estratégica ante los objetivos del desarrollo sostenible que incluya aspectos de acceso, equidad, internacionalización, investigación, así como un perfil innovador y emprendedor.

En clausura del encuentro internacional, el presidente de España, Mariano Rajoy, aseguró que el foro Universia se ha convertido en una cita esencial para quienes buscan elementos claves sobre el progreso de las sociedades.

“La universidad está en un momento excepcional de cambio; las nuevas tecnologías, la digitalización y el progreso tecnológico ya no son el futuro, son el presente de la educación y además representan una oportunidad ineludible para que avancemos en la consolidación del espacio iberoamericano del conocimiento”, aseveró.

Dijo que sólo se logrará que la educación sea una eficaz escalera de progreso si se admite que se puede mejorar, por lo que destacó la importancia de abrir debates y poner a la innovación en contacto con las necesidades de la sociedad.

Por su parte, la presidenta de Universia y Banco Santander, Ana Botín, subrayó que la Declaración de Salamanca configura las líneas de actuación de la colaboración para potenciar el capital humano de las universidades, fomentar las alianzas y contribuir a la transformación digital.

“Algo tan fundamental como la educación no puede ser objeto de confrontación política. Los partidos, no importa el momento, no importa el país, deberían privilegiar la educación como un espacio de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, en pro del interés común y del conjunto de la sociedad”, manifestó.

Esta alianza, apuntó, es hoy más fuerte que nunca y como prueba de ello, en los próximos tres años más de 200 mil estudiantes recibirán una Beca Santander, lograrán una práctica en una Pyme o participarán en programas de emprendimiento liderado por vuestras universidades.

A su vez, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, subrayó la importancia del sector privado en los objetivos de las universidades y refirió que hasta ahora el banco organizador del evento es la empresa que más invierte en educación en el mundo.

“Ahora llega el momento de volver a vuestras comunidades, a seguir sirviendo a las personas en la academia e impulsando los objetivos de la Declaración de Salamanca en docencia, transformación digital y siempre compromiso social”, finalizó.

Mediante un video, se dio a conocer que el V Encuentro Internacional de Rectores Universia se realizará en Buenos Aires, Argentina en 2023.