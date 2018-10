Rabindranath Salazar encabezará Banco del Bienestar, confirma López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, confirmó que Rabindranath Salazar será el próximo director del nuevo Banco del Bienestar, actualmente Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi).

De gira por Yucatán, donde se reunió con el gobernador de la entidad, Mauricio Vila Dosal, indicó que Salazar Solorio encabezará dicha instancia, que será la encargada de dispersar los apoyos en los diferentes sectores de la sociedad en la próxima administración federal.

Por otra parte, López Obrador reiteró que para la extracción de los recursos energéticos en la próxima administración se cuidará el medio ambiente, por lo que no se utilizará la técnica del fracking, “no se va permitir que se destruya el territorio”.

“Sé que es polémico este tema, pero tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, no destruir nuestro territorio, entonces no necesitamos esta técnica para extraer el petróleo o gas, podemos hacerlo con técnicas que no signifiquen agotar los mantos acuíferos y destruir el medio ambiente”, expresó.