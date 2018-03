Quisieron incriminarme con el caso Ponce, revela AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos Historia dio a conocer que el ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, le informó que Gustavo Ponce, ex colaborador recluido en el Penal del Altiplano, rechazó incriminarlo en delitos, esto pese a ofertas de personeros de Vicente Fox.

“Me llegó la información de que estaban buscando a Ponce para que declarara en mi contra, fueron a ofrecerle su libertad si declaraba en mi contra y no lo hizo, esto me lo mandaron a decir desde la prisión, yo tuve esa información, que tanto Fox como después le ofrecieron que hablara en contra mía y Ponce no lo hizo”, expresó el político tabasqueño.

“Yo me enteré por el ex Gobernador de Quintana Roo que está preso todavía, Mario Villanueva, me mandó decir, porque estuvo en prisión con Ponce y él me mandó decir que estaban viendo a Ponce para pedirle que declara en contra mía”, explico AMLO.

Ponce, quien fungió como Secretario de Finanzas de López Obrador en el Gobierno de la Ciudad de México, fue cuestionado en marzo de 2004, tras darse a conocer imágenes de él apostando en Las Vegas fuertes sumas de dinero.

En octubre de 2004, fue detenido por la PGR e ingresado en el Penal del Altiplano acusado de lavado de dinero, pero fue absuelto y liberado en 2011.

Ponce fue reaprehendido por la Procuraduría capitalina y sentenciado a 5 años de prisión en el Reclusorio Norte por fraude genérico, pero también fue absuelto de ese delito por falta de pruebas.

López Obrador detalló que, durante su reclusión en El Altiplano, Ponce recibió ofertas de libertad de Fox a cambio de declarar en contra del hoy aspirante presidencial.

Tras participar en un encuentro con empresarios en Jalisco, el abanderado de la coalición Morena-PES-PT abundó que la información se la hizo llegar Villanueva, quien estuvo preso también en El Altiplano por lavado de dinero.

AMLO YA SE VE COMO PRESIDENTE, PERO EN MUÑECO

Andrés Manuel López Obrador, mediante sus redes sociales presumió un muñeco que le obsequiaron: “Me regalaron un ‘Amlodipinito’ porque quieren que siga en santa paz, sin pelearme y sin caer en provocaciones”.

La figura del político tabasqueño cuanta con un traje negro, una pequeña banda presidencial y fue colocada sobre una base roja que dice “AMLO 2018”.

Cabe destacar que es la tercera vez que AMLO ironiza de esa forma ante las críticas de sus rivales y asegura que no volverá a responder a las provocaciones. Durante las precampañas.

“Aun cuando sean insultos, guerra negra, nada, nada, nada, no voy a caer en ninguna provocación, no voy a contestar ningún insulto, voy yo también a tomarme si me hace falta cuando esté un poco acalorado el ‘Amlodipino’ para estar tranquilo, relajado, sereno, corazón caliente, cabeza fría”, explicó.