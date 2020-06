Quieren desestabilizar al gobierno de Alfaro, denuncia Dante Delgado

Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano (MC), acusó al gobierno federal y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de pretender desestabilizar al gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco.

“Sin ninguna duda quieren desestabilizar al gobierno de Alfaro; el problema que se tiene es que a Andrés Manuel le gusta tener no aliados y no correligionarios, sino subordinados, y en ese sentido es deplorable que personalidades no sepan dar su propia cara para servir a México.

“Hay una intención, desde el poder público, de intervenir en la vida democrática de Jalisco con actitudes golpistas; con su actitud golpista, Morena demuestra que no sabe ser gobierno.

“Rompen el acuerdo de civilidad al que habían convocado en la pandemia para golpear al gobierno de Jalisco, pero olvidan que en Jalisco ya hay detenciones y que ninguna autoridad estatal está involucrada en el lamentable asesinato de Giovanni López”, aseveró Delgado.

Esto último, en alusión al habitante del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos privado de la vida por la policía.