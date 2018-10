Querían hacer en Texcoco un Santa Fe: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter, que lo que estaba de por medio en la construcción del NAIM en Texcoco es el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto.

AMLO denunció mediante un video difundido en sus redes sociales que incluso llegó a ver el anteproyecto, “ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto”

“Yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio”, señaló.

Hacen mucha bulla por cancelación del NAIM

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el escándalo por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se debe a que aquellos que están molestos querían quedarse con los terrenos del actual aeropuerto para construir un desarrollo urbano.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje a través de su canal de Youtube, luego de conocerse los resultados de la consulta ciudadana que determinaron la cancelación del proyecto de Texcoco.

En el video, López Obrador llamó a tranquilizarse a quienes pretendían construir en el actual aeropuerto capitalino Benito Juárez un complejo de viviendas, oficinas y plazas comerciales como los que existen en la zona de Santa Fe, y les invitó a invertir de la forma que planeaban pero en la zona de Santa Lucía, donde se construirán dos pistas.

“¡Cuánta bulla, cuánto escándalo, cuánto ruido por lo de la consulta sobre el aeropuerto!. Es una campaña orquestada por los que se sienten afectados. Hemos dicho una y mil veces que vamos a garantizar las inversiones, los contratos, y que no hay nada qué temer; pero esto va más allá de un negocio legal, legítimo, que el de cuidar las inversiones y que se respete el estado de derecho; esto tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia futuro”, expresa en su mensaje.

Además aclara que durante la consulta no pudo emitir declaraciones por mantener una postura imparcial, sin embargo, luego de hacerse públicos los resultados puede detallar que en el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco era “el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto”.

“Llegué a ver hasta el anteproyecto; tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropueto. Yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Afortunadamente los inversionistas y los mercados, así en abstracto, actúan con inteligencia, información y responsabilidad, y a pesar del escándalo, bulla y ataques no pudieron generar inestabilidad. Apostaron a eso. Hubo un deslizamiento en el peso, por decirlo de manera eufemística, no una devaluación, pero ya se va a recuperar” advirtió.

Ponderó la decisión de la población mediante la consulta de cancelar el aeropuertos proyectado en Texcoco, ya que “se gana muchísimo con esta decisión porque se evita la corrupción, que es el principal problema de México”.

A los inversionistas y contratistas involucrados con la obra de Texcoco les adelantó todos van a ser atendidos “y se les va a garantizar que sus obras puedan realizarse, nada más que ya no en Texcoco, ahora en Santa Lucía y vamos a llegar a un acuerdo”.

“Serenense, tranquilícense; ya se llevó a cabo un cambio en el país. Hay que notificarles a algunos, hay que informarles, que ya es otro México y que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos”.