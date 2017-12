Me quedo para asegurar triunfo de Meade: Zamora

Arturo Zamora Jiménez, quien está al frente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), expresa que sigue en el sector popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para asegurar el triunfo de José Antonio Meade, candidato presidencial del partido tricolor para la elección del 2018.

Uno de los hombres más connotados del priísmo también señala que sigue al frente de la CNOP para apoyar al estado de Jalisco.

Expresa Zamora Jiménez que la decisión del candidato priísta para la gubernatura jalisciense recayó en la persona de Miguel Castro Reynoso.

“Castro Reynoso es un hombre capaz, ex alcalde de San Pedro Tlaquepaque, ex diputado local, ex secretario de Desarrollo Social en el estado”, añade.

“Es una buena elección ya que Miguel Castro es una gente limpia, sensible y madura”, agrega Zamora.