Que opositores bajen acoso contra López-Gatell: AMLO

Hasta que se necesite, Hugo López-Gatell sigue siendo el vocero del Gobierno Federal sobre la epidemia de Covid-19, y que los adversarios bajen una rayita a su acoso en su contra, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros (los políticos) podemos opinar, pero no somos expertos”, expresó.

Los políticos no somos todólogos, sabelotodo, señaló, por eso se han metido en problemas cuando quieren opinar en estos asuntos que requieren conocimientos técnicos, científicos.

Cuando se trata de temas como una epidemia es cosa de expertos, aseguró.

Señaló que el país y el gobierno han tenido fortuna y suerte, pero además la capacidad de López-Gatell.

El Presidente no se reservó nada para llenar de elogios al subdirector, quien sonreía levemente desde su silla.

“Es un buen profesional y es un buen expositor, que los adversarios le bajen una rayita porque lo traen muy acosado”, pidió el Mandatario federal.

“Quisieran los adversarios (que ya no fuera el vocero). Hubo un punto de acuerdo de los opositores para que ya no hablara, no informara.

Pero el seguirá informado”, afirmó López Obrador.