Que Mexicanos contra la corrupción investigue si les condonaban impuestos

Andrés Manuel López Obrador invitó a Mexicanos contra la corrupción a investigar si entre quienes lo patrocinan hay empresarios a quienes en el pasado les condonaban impuestos.

A Inter Jet de Miguel Alemán no se les condonaba, pero a las otras líneas aéreas sí.

Dijo que ya no hay condonación de impuestos para bancos ni grandes empresas.

Calificó de calumnioso al periódico norteamericano The Wall Strett Journal que sin pruebas publicó que invitó a cenar a los empresarios para darles trato especial.

Fue entonces que preguntó, en son de broma, si Claudio X. González fue invitado a la cena con empresarios en Palacio Nacional

Dijo el Presidente que lo hizo bajo la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna. “Nosotros no somos capaces, no somos iguales a los políticos corruptos ni a los traficantes de influencia que se hacen pasar como hombres de negocios”.

Dijo que en el pasado los empresarios aportaban para las campañas políticas y que cuando los candidatos llegaban al poder, descontaban o condonaban impuestos, y se refirió concretamente al ex Presidente Vicente Fox.