Que Lozano no quede impune, hace votos Ángel Ávila

‘Esperaría que haya investigación y justicia, señalar responsabilidades’, dice dirigente nacional del PRD sobre pacto del gobierno federal con ex director general de Pemex

Ángel Ávila, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hizo votos para que el pacto del gobierno federal con Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no sea a cambio de impunidad para el ex funcionario federal.

“Esperaría que haya investigación y justicia, señalar responsabilidades, que no haya impunidad”, refirió.

Lo anterior, en alusión a los posibles sobornos de Lozoya en el tema de la planta de Nitrogenados y en el caso de Odebrecht.

Así las cosas, Ávila puso énfasis en la necesidad de que el pacto entre el gobierno federal y Lozoya no sea moneda de cambio político en las investigaciones para tratar de alzar una administración que ha dado cero resultados a los mexicanos.

En específico, que en el caso del ex director general de Pemex no se utilice la administración de justicia como botín político.