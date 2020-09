Que los ex Presidentes me entiendan, yo amo al prójimo, dice López Obrador

Contra los ex Presidentes no es una persecución, no es castigo, no es mi fuerte la venganza, entonces no tiene por qué haber una reacción de parte de ellos, es solo para esclarecer lo que ocurrió, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es mi responsabilidad”, expresó, “yo no tengo ningún problema ni con Salinas, ni con Calderón, yo no odio, soy feliz, predico el amor al prójimo, no le deseo el mal a nadie”.

Pidió a los expresidentes que piensen en su situación, en la situación del pueblo y en el daño que la corrupción ha provocado.

Rechazó que a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña se les esté violando sus garantías individuales.

El juicio es para esclarecer todo y no haya repetición, agregó.

“Más que castigo a los errores cometidos, lo importante en la impartición de justicia es prevenir que no se repitan los casos que afectan a la sociedad”, aseguró