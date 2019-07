Puebla sin retrocesos: Pacheco Pulido

Amén de ser un estado que avanza, Puebla no tiene retrocesos, aseguró el gobernador Guillermo Pacheco Pulido.

Ello, al rendir su informe de labores ante el Congreso local.

Pacheco Pulido resaltó haber gobernado con pluralidad, con limpieza política y con responsabilidad compartida.

“En esta tarea quitamos la palabra ‘yo’ para utilizar la palabra ‘nosotros’.

“Y gracias a esa situación, y la pluralidad, logramos que se conquistara, nuevamente, la estabilidad social”, refirió Pacheco Pulido sobre el particular.

Ante los integrantes de la LX Legislatura, sostuvo que la administración interina representó un puente plural que partió del 21 de enero al 2 de junio avanzando de la polarización hasta alcanzar un estado con certidumbre y gobernabilidad.

Reconoció que si bien existían inconformidades y malestares sociales que pudieron terminar en inestabilidad, se tuvo que realizar un trabajo de pluralidad con la participación de los poderes del estado, apoyados por la tolerancia y prudencia, logrando equilibrio social, paz y tranquilidad en el estado.

Destacó que las elecciones de Puebla fueron consideradas, a nivel nacional, como un proceso ejemplar, sin presencia de delitos electorales, lo que implicaba un reconocimiento a los ciudadanos, a los partidos políticos y a los candidatos que participaron en la contienda.

“Aprendimos, con todo ello, que la firmeza de convicciones no elimina o reduce el trato cordial entre quienes piensan distinto”, expuso.

Resaltó que su nombramiento como gobernador reflejó la gran calidad política e inigualable espíritu republicano de la actual Legislatura, la cual, consideró, hizo historia.

“Se demostró que el Congreso impulsó la supremacía del orden y de la ley”, hizo notar.

Por último, Pacheco Pulido sentenció que trabajó con respeto y lealtad constitucional hacia los poblanos.