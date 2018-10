Próxima semana definirán contenido de consulta sobre nuevo aeropuerto

Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que la próxima semana se definirá cómo harán la consulta pública entorno al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual, señaló, no tendrá datos “cargados”.

En entrevista, dijo que las expresiones de próximos funcionarios del gobierno electo en contra de construir dicha terminal aérea en Texcoco, hasta cierto momento, “fueron opiniones personales pero la definición va a ser en función de la consulta nacional, como dijo el licenciado -Andrés Manuel- López Obrador”.

Mencionó que independientemente de la opinión que los próximos funcionarios han externado, el presidente electo ha dicho que atenderá la opinión de la comunidad nacional, incluso, resaltó, ha dicho que no “va a emitir y yo tampoco estoy emitiendo ningún juicio de valor porque me encomendó el licenciado que fuésemos imparciales y que fuésemos lo más objetivos posibles “.

En ese sentido, aseguró que es lo que tratan de hacer, una consulta justamente con esos indicadores: objetividad, claridad, transferencia, datos mensurables para que no haya ninguna duda de que lo que estamos preguntando se sostiene en datos duros.

Afirmó que se ha discutido mucho sobre la consulta, incluso que era ilegal, “cosa que no es, no está en la ley esa consulta, pero no es ilegal; es una consulta porque el presidente electo ha dicho “voy a tomar la decisión que me dé el pueblo, o sea, que me mandate el pueblo y yo le voy a preguntar al pueblo”.

Sostuvo que se buscará que los datos no estén cargados y que sean objetivos, y comentó que analizan el tema con el equipo de colaboradores de López Obrador, porque serán éstos quienes formularán las preguntas.

A partir de la información que se obtenga, indicó, se podrá partir para decir cuáles serán las preguntas que se harán en la consulta, cuyo costo será solventado por el gobierno entrante.