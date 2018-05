Propuestas de AMLO no convienen a México: Rodríguez Calderón

Luego de denunciar en conferencia de prensa que no fue invitado a la firma del Pacto por la Niñez #MXPORLANIÑEZ, el aspirante señaló que López Obrador se jacta de que el "arroz ya se coció" y "ese no se cuece hasta el día de la comida, porque si no sabe feo, le sale lama y se pone verde. Y Andrés ya se está poniendo verde"