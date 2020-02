Profesor acosador se disculpa: “soy hombre, la carne es débil”

“La carne es débil”, fue la excusa de un profesor de la Universidad Atónoma del Estado de México exhibido por sus alumnas como acosador.

El profesor, a quien las alumnas de la Preparatoria 1, Adolfo López Mateos, identificaron como Miguel Angel Pérez Villalba se habría justificado diciendo: “son mujercitas … la tentación es grande…”

Videograbado por las alumnas, se esucha decir al profesor no estar preocupado por las denuncias por acoso sexual, pues siempre ha sido señalado.

Conforme al video, el docente dice a sus alumnas: “estaba en clase en Tenancingo… me llamó mi sobrina para decirme: óye tío, fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles que aparecieron pegados donde te mencionan como que acosas muchachas”.

Su voz lo delata: “siempre han dicho eso de mi, lo que a mi me preocupa, digo, no me preocupa mucho porque pues soy hombre como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre”.

Luego se queja de que los alumnos puedan señalar a los profesores, pero “¿nosotros los señalamos? Diciendo que me vio en forma concupiscente, ¿cómo acuso a alguien de que ustedes me están acosando?, por favor”.

La grabación la profesor la realizó una alumna después de una protesta en la que fueron señalados alrededor de 40 docentes como supuestos acusadores.

El video, que circula en las redes sociales gracias a las alumnas dio paso a la creación del movimiento “Yo si te creo”.

Las agraviadas ya presentaron denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.