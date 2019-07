Producto de proyecto empresarial participación de Del Mazo en apertura de cuenta bancaria en Andorra

Decidió explorar, durante la última parte de su administración como presidente municipal de Huixquilucan, opciones que le permitieran emprender alguna actividad empresarial no relacionada con su actividad pública

Como producto de un proyecto empresarial calificó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, su participación en la apertura de una cuenta bancaria en Andorra.

“Durante la última parte de mi administración como presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública.

“En ese momento exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos.

“Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA; reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar”, refirió Del Mazo.

Ello, en una carta enviada al periódico “El País.