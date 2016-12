Procuraduría ambiental destaca avance de 80% en aceptación de recomendaciones

La dependencia precisó que dichas recomendaciones (públicas, autónomas y no vinculatorias) son fundamentales para fortalecer la protección de los recursos forestales

En lo que va de la actual administración, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha emitido 19 recomendaciones generales e individuales a las entidades federativas del país, instrumentos que han sido aceptados en 80 por ciento.

La dependencia precisó que dichas recomendaciones (públicas, autónomas y no vinculatorias) son fundamentales para fortalecer la protección de los recursos forestales, vida silvestre, Zonas Federales Marítimo Terrestres (Zofemat) y Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Sin embargo, la procuraduría ambiental reconoció que a pesar de la importancia de los temas contenidos en la recomendación, el porcentaje restante de aceptación está en manos de los distintos gobiernos locales.

Entre los tópicos que se abordan destacan, por su importancia ambiental e interés de la sociedad civil, la recomendación sobre trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre en los zoológicos del país durante su confinamiento, manejo, exhibición y traslado.

Esta recomendación ha sido aceptada por 12 gobiernos locales, en tanto que los estados de Coahuila y Guanajuato la han aceptado de manera parcial.

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no han dado respuesta.

También está la recomendación para promover acciones de prevención y cumplimiento de la legislación ambiental en Áreas Naturales Protegidas, que tiene como objetivo que las autoridades estatales y municipales difundan la existencia de las ANP.

Además, que informen a las empresas y particulares que deben someterse a la evaluación del impacto ambiental ante la autoridad federal.

Este documento dirigido a los estados y a la Ciudad de México ha sido aceptado por 16 gobiernos, mientras que el de Guanajuato la acepta parcialmente, el de Sinaloa no la acepta, y el de Chiapas no ha expresado una respuesta concreta.

Los gobiernos que no han dado respuesta son los de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.

También está la recomendación de la Cuenca del Alto Balsas, Río Zahuapan–Atoyac, expedida para impulsar el control y vigilancia de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje municipal que desemboquen en los afluentes del río Zahuapan–Atoyac.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recordó que el documento fue dirigido a los 22 municipios que conforman el estado de Puebla y 38 municipios que conforman el estado de Tlaxcala.

En la primera entidad, 16 municipios aceptaron la recomendación, cuatro remiten información sin aceptarla y dos no han respondido; mientras que de los 38 municipios de Tlaxcala, siete aceptan, uno no acepta, cuatro remiten información sin aceptar y 26 no responden.

Otras recomendaciones se refieren a la protección, uso y aprovechamiento sustentable de las playas y de la Zonas Federales Marítimo Terrestres que, de igual forma, buscan evitar asentamientos humanos en humedales y manglares.