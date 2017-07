Procuración de justicia no puede ejercerse de manera diferenciada en entidades: Cervantes

La procuración de justicia no debe ejercerse de forma diferente en razón de la entidad federativa, pues además de ser un servicio público, es un derecho humano, subrayó el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade.

Es por ello que “en la conferencia de procuradores, señor presidente, hemos votado por unanimidad y estamos buscando seriamente en una consulta nacional, la homologación de todos los procesos de las 33 procuradurías”.

En el acto de celebración del Día del Abogado, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) apuntó que “no entendemos, entendiéndose que el servicio público de procuración de justicia es un derecho humano, que se ejerza y se acceda de forma diferente por dónde vives o por dónde naces”.

Al reconocer que lo importante es primero hacer homogénea la procuración de justicia, estandarizar el servicio y subir su calidad, dijo que los procuradores del país votaron de manera unánime para construir in código penal único sustantivo.

“No podemos tener (código) procesal nacional y una asimetría en tipos penales, que lo que ha llevado es al infinito de interpretaciones”, por lo que en la Conferencia de Procuradores “estamos ocupados en la transformación de una política pública criminal y estamos a la revisión del código nacional y tipos penales específicos, pasando por el test de proporcionalidad”, indicó.

Ante representantes de los tres Poderes de la Unión, el abogado de la nación subrayó que “hoy tenemos que pensar diferente, operar diferente, litigar diferente. No basta con condenar, hay que reparar; no basta con litigar, hay que proteger; no basta con detener, hay que hacer reinserción; no basta con respetar la ley, hoy tenemos que respetar los derechos y la dignidad humana”.

Por otra parte, llamó a los abogados que no se desempeñan dentro del servicio público a ejercer su profesión con honestidad, ética, transparencia y profesionalismo, pues “México y toda sociedad moderna demandan a sus abogadas y abogados ejercer su profesión basado en la ética”.

En su oportunidad, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos, señaló que este día se honra “a hombres y mujeres que con su actuación enaltecen nuestra profesión y reprobamos a quienes carentes de valores éticos, la han deleznado.

México, indicó, ha experimentado profundos cambios, como las reformas en materia de derechos humanos, educativa, energética y los sistemas de justicia penal y anticorrupción, entre otras, que son calificadas “con razón”, como reformas estructurales.

Estos cambios, subrayó Luna Ramos, “deben asentarse, cobrar carta de naturalización en nuestra sociedad, para hacerlas factibles, eficientes y eficaces”, dijo la integrante del máximo tribunal de justicia del país.

El país también afronta nuevos retos en el plano internacional, “que habrá de sortear en defensa de los mexicanos y de los intereses de la nación. Estas tareas demandan apertura, compromiso y colaboración, pero sobre la unidad de los mexicanos, en aras de lograr el bien común”, enfatizó.