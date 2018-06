Prisión preventiva a ex fiscal de Veracruz

La jueza alma Aleida Sosa Jiménez consideró que el delito que se le imputa es considerado como grave, contrario a lo que había argumentado la defensa del ex funcionario veracruzano

Será el miércoles 20 de junio a las 3 de la tarde cuando se realice la siguiente audiencia contra el ex fiscal de Veracruz.

El proceso de prisión preventiva oficiosa que seguirá el ex fiscal de Veracruz, Luis Ángel “N”, será durante el tiempo que dure el proceso penal por el delito que se le imputa.

La jueza alma Aleida Sosa Jiménez consideró que el delito que se le imputa es considerado como grave, contrario a lo que había argumentado la defensa del ex funcionario veracruzano.

El ex fiscal de Veracruz permanecerá recluido en el penal de Pacho Viejo ubicado en el municipio de Coatepec, donde también se encuentra el ex secretario de Seguridad Pública Arturo “N” y otros dos ex funcionarios de la fiscalía que estuvieron bajo su mando, todos ellos acusados del delito de desaparición forzada.