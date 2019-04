Primer trimestre de López Obrador, el más violento en cuatro sexenios: PAN

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, dijo que de acuerdo con los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el primer trimestre de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el más violento de los últimos cuatro sexenios.

El homicidio doloso (definido como aquel que se caracteriza porque el criminal busca intencionalmente la muerte de la víctima), en el periodo de diciembre de 2018 a febrero de 2019 superó en 48 por ciento al nivel registrado en el trimestre inicial de Enrique Peña Nieto, en 150 por ciento al de Felipe Calderón, y en 73 por ciento al de Vicente Fox.

Advirtió que el cambio en materia de seguridad “ni se ve ni se siente”, por lo que pidió al gobierno federal proteger a los ciudadanos ante el creciente ambiente de inseguridad en las calles, negocios, transporte y hogares, debido a que los homicidios dolosos de diciembre a febrero se han disparado.

Romero Hicks indicó que todos fueron testigos del ofrecimiento que hizo en campaña el hoy Presidente de la República para dedicar las mañanas a ofrecer un reporte del estado del país en materia de seguridad, pero sólo lo ha hecho en una ocasión, y jugando parcial y ventajosamente con las cifras en sus más de 120 días de gestión.

En un comunicado, señaló que, de acuerdo con las cifras oficiales del SESNSP, no es un honor que el primer trimestre de este gobierno sea el más violento en los últimos 20 años, con más de 13 mil muertos.

“Hablamos de miles de historias de familias que, por este estado de violencia, viven con dolor y en la desesperanza”, agregó.

“En Acción Nacional urgimos al presidente López Obrador y a los funcionarios responsables de la seguridad pública a actuar ya porque no hay peor estrategia que la que tarda más en la planeación que en su operación”, expuso.

Agregó que tiene que existir una coordinación de las fuerzas federales con las autoridades estatales y municipales: “Salgan a las calles, hagan valer el Estado de derecho y envíen un claro mensaje a la delincuencia, con los ciudadanos ya no más.

“Los mexicanos queremos saber sin retórica, directamente y con datos válidos, como se ofrecerá seguridad al empleado que quiere regresar a casa seguro después de una jornada de trabajo, al empresario que invierte y no tiene por qué pagar derecho de piso para mantener su negocio, y cómo se está llevando a cabo la coordinación con autoridades estatales y municipales”, subrayó.