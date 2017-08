PRI tiene pruebas de que no hubo rebase de topes en Coahuila: Ochoa Reza

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, refrendó que su partido presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los argumentos, las pruebas, las facturas y toda la documentación necesaria para acreditar que Miguel Riquelme, gobernador electo en Coahuila, no rebasó los topes de campaña.

“Eso ha quedado acreditado en el pre dictamen que revisó la Unidad de Fiscalización en el INE y durante la discusión que se tuvo en el Consejo General también, a lo largo de toda la discusión del día, estaba establecido que no había rebase de topes de campaña”, subrayó.

En entrevista en esta ciudad, Ochoa Reza cuestionó dónde está el supuesto rebase y recordó que en los últimos 15 minutos de la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), algunos consejeros presentaron que tenían dudas sobre el pago hacia Facebook de uno de los proveedores de la campaña de Miguel Riquelme, sobre una factura que establece un rebase de casi 560 mil pesos.

“Pues bien, tenemos las facturas que acreditan puntualmente que fue registrado ante la Unidad de Fiscalización, en tiempo y forma, ese cargo y que los cargos están completamente registrados y que fueron conforme a la Ley y en tiempo”, aseguró el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseguró que con las pruebas presentadas quedará puntualmente acreditado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que no hubo ese rebase de 560 mil pesos, como lo afirma el INE.

También , sostuvo, “hemos señalado ante el Tribunal Electoral que las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, a partir del cual se llevó a cabo todo el proceso fiscalizador, no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Según Ochoa Reza, cualquier abogado sabe que un cambio jurídico, reglamentario y legal, para poderse aplicar, tiene que ser publicado.

De esa forma, recordó que si se revisa la página de internet del INE, el Reglamento de Fiscalización que estaba en el portal durante todo el proceso electoral, era el previo a la modificación.

“De manera tal que hay argumentos, hay facturas, hay documentos y, por supuesto, en el caso particular del Reglamento de Fiscalización, hay una ilegalidad, porque al no haberse publicado, no tiene validez, y al no tener validez, no se puede aplicar”.