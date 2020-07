PRI no debe aliarse a derecha golpista: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones exhortó al PRI a no aliarse a esos grupos de “derecha sumamente rancia” que pululan “enmascarados como sociedad civil” pretendiendo quitar al Presidente de manera no democrática.

“Tenemos que denunciarlos y alejarnos…”, dijo en una videoconferencia con dirigentes del grupo priista “Movimiento Líder”, porque sería “negarnos a nosotros mismos…”

Afirmó que “acercarnos a teorías y fuerzas golpistas que intenten de manera no democrática sustituir a un gobierno… sería peor que lo que nos está sucediendo…”

El gobierno, puede “ser tan malo como lo puedan denunciar o tan bueno como él se enuncie, pero al final de cuentas estamos en un sistema democrático y existen figuras democráticas para poder hacer los equilibrios, y esas son las elecciones del 2021 y la revocación de mandato del 2022”.

De manera contundente afirmó ser crítico contumaz de quienes desde ahorita quieran quitar al Presidente en turno que llegó de manera democrática … No acompañemos fuerzas golpistas, para eso somos un partido político serio y maduro, bien configurado. Alejarnos es muy importante…”

De paso se refirió al Pacto Fiscal y advirtió el riesgo de balcanizar a la República, de “partirlo en fragmentos”

Ante un auditorio en el que se encontraban ex gobernadores como Joaquín Hendrix, Abelardo Carrillo Zavala, Manuel Andrade, la ex senadora y diputada Margarita Flores Sánchez y el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, el ex líder nacional priista anunció en 2024 México regresará a los “30s”, pero no a la década en donde todo el poder residía en un solo hombre, cuando “había un presidencialismo con tanto poder como el de hoy se ha revivido; un presidencialismo de una única persona que en cierto modo no esta utilizando los instrumentos que hace apenas unos años pudimos construir de ciertas autonomías para que acompañar y lo moderasen en cada una de sus decisiones…”.

Con los “30s” se refirió “a los porcentajes electorales que requerirán de la existencia de un gobierno de coalición si no queremos vivir en la ingobernabilidad…difícilmente un solo hombre podrá ser la garantía de un gobierno eficaz para México…”

A partir de José López Portillo que por ser candidato único a la Presidencia obtuvo el 90 por ciento de los votos, Beltrones hizo una rápida crónica de cómo los procesos electorales se volvieron más competidos hasta llegar al 53 por ciento que Andrés Manuel López Obrador obtuvo en 2018 y que de paso otorgó a Morena la mayoría en el Congreso.

Desde luego recordó 2006 cuando los dos competidores estaban en los 35 por ciento, es decir, un 65 no había votado por ellos, y llegó hasta Enrique Peña Nieto quien siendo un buen candidato sólo obtuvo el 31 por ciento.

Dijo que en lo que resta de esta legislatura o en la próxima, el Congreso debe legislar sobre los gobiernos de Coalición, una figura que, a iniciativa, suya, ya existe en la Constitución, pero que es optativa.

Lo ideal, dijo, sería que México se convirtiera en país parlamentario, pero el presidencialismo está tan arraigado en el pueblo mexicano que la figura intermedia son los gobiernos de coalición.

En 2024, insistió, los gobiernos de coalición ya deben estar plenamente legislados, de lo contrario, no habrá gobernabilidad porque no volverá a ocurrir el fenómeno de 2018.