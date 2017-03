PRI llama a debatir con inteligencia y propuestas en redes sociales

El presidente y la secretaria general del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza y Claudia Ruiz Massieu, respectivamente, llamaron a militantes y simpatizantes a entrar al debate en redes sociales.

Ello, afirmaron, con la finalidad de contrastar los logros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de sus gobiernos, frente a la desinformación y la ausencia de propuestas de la oposición.

Al tomar protesta a Juan de Dios Gascón Rocha como presidente del Movimiento PRI.Mx y a Janneth Moreno Argüelles como secretaria general, Ochoa Reza pidió que sean las redes el eco de las expresiones inteligentes del partido para construir un mejor país.

“Ante cada ataque, una propuesta; ante cada sentimiento negativo que se vierta en las redes sociales nosotros debemos tener altura de miras. Prediquemos con el ejemplo, señalemos lo bueno que tiene el PRI y lo mucho que tenemos por aportar”, convocó.

En el acto celebrado en el Salón “Alfonso Reyes”, el líder nacional priista recordó que el instituto político tiene dos importantes retos que son la celebración de la XXII Asamblea Nacional y las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz el 4 de junio.

Subrayó que el Movimiento PRI.Mx será el mecanismo a través del cual se podrán escuchar, en cada rincón del país y del mundo, todas las voces que se conjuntarán en los cuatro meses de trabajo para llegar a la asamblea priista.

Destacó que uno de los escenarios fundamentales donde se llevará a cabo la discusión pública será en las redes sociales.

En su oportunidad la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Claudia Ruiz Massieu, reconoció al “ejército” que representa el Movimiento PRI.Mx.

“En el PRI no le tenemos miedo al debate de las ideas, no le tenemos miedo a la confrontación de proyectos, no le tenemos miedo a explicar las decisiones responsables que hemos tomado. En el PRI sabemos que hacer política implica escuchar y debatir, por lo que vamos a defender nuestros logros”, enfatizó