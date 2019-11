Presupuesto 2020 castiga a la sociedad; es clientelar, electorero e improductivo: Marko Cortés

No está enfocado a resolver problemas de seguridad, generación de empleos, del campo, salud, educación, turismo, ni de infraestructura productiva o básica de estados y municipios.

Además de clientelar, electorero e improductivo, el Presupuesto 2020 aprobado por Morena y sus aliados, castiga a la sociedad porque condena la seguridad, el campo, la salud y el empleo, porque no apoya los sectores productivos como el turismo y las micro, pequeñas y medianas empresas, aseguró el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.

Lo peor, indicó, es que también se pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos al reducir en 38 por ciento los recursos dirigidos al sector agropecuario, lo que provocará serios problemas a los productores agrícolas y ganaderos, al no poder producir alimentos en grandes cantidades, habría escasez de productos y en consecuencia vendría una cascada de aumentos en los precios de varios productos como carne, leche, huevo y tortilla, entre otros.

“Lo reiteramos con claridad y firmeza, el Presupuesto que aprobaron Morena y sus aliados en lo oscurito y de espalda a los mexicanos no resuelve las necesidades del país. Este Presupuesto es regresivo, clientelar, electorero e improductivo. No fomenta la inversión productiva y sin crecimiento de la economía no habrá empleos, consumo y ahorros. Y lo más grave, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de los mexicanos”, indicó.

El Presidente del PAN afirmó que con este presupuesto Morena y el gobierno federal afectan a los 130 millones de mexicanos, a quienes votaron por López Obrador y a quienes no lo hicimos, ya que ahuyenta el crecimiento económico y generación de empleos en todo el país, reprime a los 2 mil 457 municipios y a las 32 entidades, en donde se requieren recursos para seguridad, infraestructura productiva y básica como agua, drenaje, pavimentación, alcantarillado, caminos, puentes, etc.

En medio de la más grave crisis de seguridad, dijo, Morena quitó recursos para la capacitación y equipamiento de las policías, así como para la investigación de las actividades criminales.

Por más que se insistió en aumentar el fondo para fortalecer la seguridad en los municipios, este mantuvo la reducción hecha en el 2019. El proyecto de Morena establecía 3 mil millones de pesos para 2020, pero gracias a que los alcaldes del PAN alzaron la voz, quedó en los 4 mil millones del 2019 que claramente son insuficientes.

Asimismo, destacó que con el recorte presupuestal de 3 mil millones de pesos al sector salud “se agudizará la falta de medicinas en clínicas y hospitales del país, siendo los más afectados los niños y personas con cáncer, diabetes, VIH/SIDA y problemas renales, con lo cual se confirma en los hechos que a este gobierno no le importa la salud de los más pobres, ni de los más enfermos”.

El buen funcionamiento de los organismos autónomos, afirmó Cortés Mendoza, también estará en riesgo con el Presupuesto 2020, ya que, con el recorte de mil 550 millones de pesos a la Fiscalía General de la República, mil 71 millones al INE, 37 millones a CNDH 37 millones y 308 millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros, hay una clara intención del gobierno federal de debilitarlos y controlarlos, para evitar los contrapesos.

Aclaró que Acción Nacional coincide con la necesidad de lograr el bienestar de todos los mexicanos, pero rechaza categóricamente que la vía para lograrlo sea con programas clientelares, sin padrones públicos y sin reglas de operación claras; señaló que la única forma de superar la pobreza y la desigualdad, es provocando mayor inversión, que genere mayor oferta de trabajo y en consecuencia sueldos mejor pagados.

Por todo ello, concluyó, “invitamos a toda la sociedad civil organizada, a las instituciones, gremios de empresarios, sindicatos, profesionistas y jóvenes, estudiantes, a que conformemos un frente común POR MÉXICO, por la libertad y la democracia, para que entre todos defendamos los derechos que nos pertenecen, porque si no lo enfrentamos hoy, lo vamos a lamentar mañana”.