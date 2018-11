Presionaron a ‘El Rey’ para hablar de sobornos a García Luna

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán sería quien habría presionado a Jesús “El Rey” Zambada para que halara durante el juicio de su cliente sobre los sobornos millonarios a Genaro García Luna.

Según el programa de Grupo Fórmula, Zambada no realizó esta acusación contra García Luna por indulgencia, sino porque fue presionado por el abogado de “El Chapo” para informar a la Corte sobre los sobornos que había recibido el entonces ex secretario de Seguridad Pública.

Estos sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a Luna ya habían sido documentados en el caso de “El Rey”, que fue trasladado a Estados Unidos en 2012 y el capo fuera entrevistado por la Fiscalía del vecino país por más de 50 veces entre 2012 y 2016.

Según el corresponsal, William Purpura el abogado de Joaquín Guzmán “fue quién lo obligó, casi casi al “El Rey” Zambada a que declarara, a que dijera esta reunión que habían tenido con García Luna”.

De la misma manera Vázquez aseguró que la Fiscalía metió una moción al juez para que no se hablara sobre la corrupción en México en el juicio del líder del cártel de Sinaloa; sin embargo, Purpura pidió a la Corte la declaración de Zambada, para dejar en claro quién era “El Rey”.

Siendo testigo presencial, el periodista afirmó que el momento clave de las declaraciones de Zambada fue cuando el abogado mostró al jurado los archivos de estas acusaciones, ya que momentos antes, “El Rey” había indicado que no recordaba alguna reunión con García Luna.

“Hay un momento clave que les cuento… cuando le dijo el abogado de “El Chapo”… o sea que usted o el abogado de su hermano “El Mayo” se reunieron con García Luna, ‘ El Rey’ Zambada respondió con un silencio de 20 segundos… se quedó callado, nunca había tenido esa reacción en los tres días que estuvo testificando, seguramente temiendo lo que podía afectar en su propio caso el declara eso”.

Ante la reacción el abogado volvió a preguntar a Zambada y este contestó “no recuerdo esa reunión”, por lo que Purpura mostró a la Corte el expediente del caso de “El Rey” dónde había hablado sobre García Luna.

De acuerdo con Vázquez, Zambada no tuvo más que aceptar los sobornos y las reuniones con el ex secretario de seguridad pública, “él (‘ El Rey’ ) estaba visiblemente nervioso, tenso, visiblemente tenso por qué no lo quería decir” explicó el corresponsal Juan Alberto Vázquez sobre las acusaciones de soborno del cártel de Sinaloa a Genaro García Luna.