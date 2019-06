Presenta el PRD proyecto Futuro 21

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sumó cinco organizaciones políticas al proyecto Futuro 21, con miras a conformar un nuevo partido o frente este año, a fin de presentar una oposición fuerte.

En el Club de Periodistas, los principales dirigentes del instituto político, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, Miguel Ángel Raya y Fernando Belauzarán, así como no militantes, como el senador Miguel Ángel Mancera y Gabriel Quadri, entre otros, anunciaron los principios de la nueva fuerza política.

Ante casi un centenar de personas, los dirigentes de las organizaciones que se sumaron: Vamos, UNE, Cambiemos, Vamos Juntos y UNE Puebla, expresaron su apoyo al proyecto, y la activista Ana Belén Blanco leyó los 10 objetivos que perseguirán.

Entre ellos figuran la defensa de las instituciones, de las libertades; de un modelo de desarrollo incluyente, justo y productivo; rechazo a una visión clientelar, demagógica y populista; respaldo a una política ambiental adecuada y combate a la corrupción como eje de una política pública.

Asimismo, se manifestaron en defensa de un Estado laico que respete la diversidad cultural, social y plena vigencia de los derechos humanos; una política migratoria y de relaciones comerciales coherentes y asertivas, sobre todo con Estados Unidos, y el rechazo a un discurso de polarización, resentimiento y rencor desde el Ejecutivo federal.

A nombre de las organizaciones políticas participantes, confió en que se concrete la refundación del partido y se ofrezca a la sociedad un vehículo fundamental de oposición firme y eficaz que contribuya a conformar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 y abrir una nueva transición en el 2024.

El ex dirigente del PRD Jesús Ortega Martínez explicó que con la iniciativa se pretende ejercer el derecho constitucional a opinar, disentir y confrontar al gobierno.

“Por ello es que ejerciendo este derecho constitucional nos hemos reunido diversas organizaciones y ciudadanos de diversas condiciones ideológicas y políticas para conjuntar una fuerza superior que no solamente confronte con las ideas, sino políticamente, a un régimen que es nocivo para el país”, dijo.

Indicó que las organizaciones que suman y han pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) su registro continuarán con ese propósito, pues se pretende que no pierdan sus identidades, pero que se convierta una alternativa.

“No hay confusión ni desaparece el PRD ni se suspenden las tareas de las organizaciones por conseguir su registro político; ya veremos qué forma de organización adoptamos, si un solo partido político, si un frente, si varias organizaciones concentradas en una confluencia de propósitos y de objetivos que sean comunes”, remarcó.

En su oportunidad, Quadri calificó como contraproducentes y destructivas las políticas de la administración federal, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, del Metrobús en la Comarca Lagunera y la crisis en el sistema de salud.

“La austeridad es una coartada; todo ese recurso que se está recortando a los programas institucionales, de salud, educación, medio ambiente, conservación de la biodiversidad, energía, todo esto se está transmitiendo (a) programas de subsidios clientelares”, sostuvo.

Agregó que “se están destruyendo las instituciones y la administración pública con el fin exclusivo de crear este enorme plataforma para la perpetuación del poder del régimen”.

En su postura, los firmantes, muchos de ellos integrantes del PRD, expresaron su convicción de construir una nueva fuerza política de amplio espectro que aglutine a socialdemócratas y liberales comprometidos con la democracia y la justicia frente a la crisis de los partidos políticos.