PRD y Mancera están nerviosos, dice López Obrador tras riña del viernes

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, recomendó a los dirigentes de Morena que si no les prestan las plazas públicas de la Ciudad de México, si no hay garantías, pueden rentar salones para no enfrentarse a gente que está “ofuscada”.

Luego de la riña observada el viernes en el marco de un acto que encabezó en Coyoacán, consideró que dirigentes del PRD, incluso el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, están muy nerviosos, pero pidió a militantes de Morena no caer en provocaciones.

“Hace poco Mancera me cuestionó acerca de mi planteamiento, de si es necesario, para garantizar la paz, la posibilidad de una amnistía, y se me lanzó. No le hice caso. No voy a polemizar con él, ni con otros”, señaló.

En un acto de precampaña en San José del Rincón, Estado de México, expuso que a partir del lunes visitará pueblos de Tlaxcala, Oaxaca y luego cuatro días en la huasteca hidalguense.

En Temascalcingo, agregó que en caso de que Morena gane en 2018 Los Pinos formará parte del espacio del Bosque de Chapultepec, será centro para las artes y las culturas. “No voy a vivir en Los Pinos, porque esa casa está embrujada”, dijo.