“Por humanismo saludé a mamá de ‘El Chapo’”

Nuestros adversarios hicieron un escándalo porque saludé de mano a la mamá de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ella vive en la comunidad de ‘La Tuna’, y fue a escuchar la explicación de la construcción del camino; la saludé, es una mujer de 92 años”, expresó.

Afirmó que merece su respeto, independientemente de quién sea su hijo, “y lo seguiré haciendo”.

Se me hace mal dejarle la mano tendida, expresó. “De las cosas que más siento en las giras es no darle la mano a todos”.

“Pero voy a seguirlo haciendo”.

Añadió que a pesar de las medidas de “sana distancia”, es irrespetuoso, y humanamente no saludarla. “No soy robot”.

Me pidió la mamá de “El Chapo” que le ayude a tramitar un permiso ante Estados Unidos para ver a su hijo.

“Es la hipocresía del conservadurismo decir que estoy cercano a esa familia. De veras que son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía”, añadió.

“Que acepten que no somos iguales, no hacemos relaciones de complicidad”, indicó. “Es una situación humanitaria, y lo haría ante cualquier circunstancia parecida, aunque se me vengan encima los conservadores y sus asalariados”.

Sobre la medida de quedarse en casa, dijo que hay una campaña de sus enemigos y son capaces de hasta de mentir.

Mencionó el caso del empresario que muchos dijeron que se había muerto por “Coronavirus”, y no era cierto.

El Presidente volvió a relatar el supuesto “montaje” en el aeropuerto de Tijuana, y criticó al periódico Reforma por “una vulgar provocación”.

Dijo que es una empresa “fifí” que desinforma y confunde a la gente.

Expresó que el Reforma se fundó en la época de Carlos Salinas, y se disculpó porque se sientan afectados.