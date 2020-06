Por “divergencias en estrategias” renunció Coello a defensa de Lozoya

El Despacho Jurídico Coello Trejo informó que por lo menos un mes atrás su director tomó la determinación de no seguir representando en su defensa penal en México al ex director de Pemex “por no convenir a nuestros intereses” y “de común acuerdo con Emilio Ricardo Lozoya Austin y su familia”.

Javier Coello Trejo asegura que su Despacho “se ha caracterizado en ser leal hacia sus principios y convicciones, pero debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas, es que decidimos apartarnos de la defensa y así desearle a Emilio y a toda su familia una conclusión favorable en beneficio de sus intereses”.