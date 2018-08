Por acusaciones, Noé Castañon no debería rendir protesta: Xóchitl Gálvez

La senadora panista opinó que el fuero para todos los funcionarios ya no debería existir ni ser una excusa para evadir la justicia

Noé Castañón, senador electo en Chiapas no debería rendir protesta como senador de la República hasta que se aclaren las acusaciones que pesan en su contra por violencia intrafamiliar y falsedad de declaraciones, consideró la también senadora, Xóchitl Gálvez.

Entrevistada para Grupo Fórmula, la senadora panista opinó que el fuero para todos los funcionarios ya no debería existir ni ser una excusa para evadir la justicia.

Opinó que el fuero ya no debe existir para ningún legislador ni darle impunidad; por lo que es necesario que se resuelva el caso que se le imputa al senador y no debería tomar protesta en tanto no quede claro.

La senadora Acción Nacional informó que la fracción el PAN solicitó a Martí Batres analizar el proceso de Castañón a fin de evitar que rinda protesta como legislador y el fuero le impida enfrentar la justicia.

Insistió en que no están juzgando al senador, pero sí es necesario que se aclare la situación legal del legislador priista.

Castañón Ramírez no rindió protesta en la sesión constitutiva de la LXIV Legislatura y al parecer habría evadido la justicia en el juicio que se le sigue por violencia contra su exesposa, Mayté López

González, quien lo acusa de no permitirle ver a sus hijos.

En tanto, circula una versión de que Noé Fernando Castañón Ramírez podría encontrarse prófugo de la justicia, se sabe que tras su salida de “El Amate” en el municipio de Cintalapa, se lleva a cabo en la Ciudad de México una negociación del más alto nivel cupular para analizar si rendirá o no protesta como senador.

De acuerdo con la columna Tarot Político difundida en el sitio de noticias Ultimátum Chiapas, el senador tiene hasta el martes para registrarse, porque el miércoles pasado 123 senadores tomaron protesta de Ley.