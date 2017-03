Populismo arriesga la estabilidad social: Arturo Zamora

El líder del sector popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Zamora Jiménez, alertó que los adversarios del tricolor “presumen y hacen uso del rumor buscando nuestra división interna”.

Por ello, el también senador llamó a no escuchar el rumor de la discordia, “el enemigo no está aquí, el enemigo son los que no han sabido gobernar cuando tuvieron su oportunidad”.

Advirtió que el enemigo “es el populismo que pone en riesgo la estabilidad social de nuestro país; nosotros hemos sido, somos y seremos siendo garantes del orden social, porque tenemos visión de Estado, porque amamos nuestro país y porque estamos dispuestos a que nadie nos afecte nuestra soberanía”.

Manifestó que el desafío más grande de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y del PRI es garantizar la continuidad del proyecto de nación que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto.

En este sentido dijo que sólo con unidad se logrará defender al país en esta nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos.

Agregó que en la nueva etapa del sector popular priista “nuestro principio y eje rector es la unidad, con inclusión ciudadana”, además de desplegar liderazgos sensibles y de tiempo completo para dar soluciones a las exigencias sociales.

“Tenemos el compromiso de que nuestro sector popular y sus organizaciones sean un vínculo efectivo con la militancia y la ciudadanía. Debemos salir a buscar a la gente, a recuperar nuestra vocación de tierra, a dejar el escritorio, a caminar las calles, a escuchar a la sociedad”, subrayó.

Zamora Jiménez indicó que el cenopismo nacional tiene el reto y compromiso de trabajar y contribuir a ganar las elecciones de gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit, así como los comicios en las alcaldías de Veracruz, estados donde “tenemos a los mejores candidatos”.

Al referirse al trabajo que encabezará como nuevo dirigente de la CNOP, dijo que recorrerá el país para escuchar a los taxistas, a los vendedores del tianguis, a los marchantes, a los pequeños emprendedores, a los gremios que dan trabajo a la gente, a los universitarios, a los jóvenes y a los profesionistas del sector popular.

Además, se pondrá al día a las estructuras cenopistas en todos los niveles y regiones del país, por ello se ampliará la base militante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, y encabezará una decidida campaña de actualización y reafiliación al sector.

También se revisarán y actualizarán los documentos básicos y los estatutos de la organización para respondan a la realidad de hoy, pero principalmente para que den forma a nuestro proyecto de futuro, aseveró.

“Soy un convencido que podemos recuperar la confianza de la ciudadanía. No concuerdo con aquellos que se han rendido, mucho menos con quienes abandonan sus principios por espejismos; estoy aquí justamente porque creo en el PRI, creo en el presidente Enrique Peña y en todos los cenopistas y priistas”.