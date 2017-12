Recriminan a AMLO alianza con el PES

Apenas inicia la precampaña de Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018 y ya empezaron las protestas de sus propios seguidores, pues simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se manifestaron contra la coalición de su partido con Encuentro Social (PES).

Luego que López Obrador presentó a los integrantes de su posible gabinete, cuando éste ya se había marchado, un grupo de simpatizantes, encabezados por la actriz y dramaturga Jesusa Rodríguez extendió una bandera multicolor de la comunidad LGBT en el salón donde se desarrolló el evento, en un hotel ubicado en el Centro de la ciudad.

A unos pasos del dirigente del PES, Hugo Eric Flores, quien asistió al acto, los manifestantes, entre los que estaba la escritora Elena Poniatowska, extendieron también dos pancartas con consignas.

“No al PES”, se leía en una, acompañada del símbolo cristiano del pez que representa a Jesús.

“Estado laico”, se señalaba en otra.

Luego de la protesta, Rodríguez, activista feminista, expuso que al interior de Morena hay inconformidad por la alianza con el PES, al que consideran un partido conservador.

“Somos muchos, no soy yo sola, muchísima gente está indignada y dispuesta a que esto (la alianza) no ocurra, porque lo único que no se puede tolerar es la intolerancia”, dijo.

“Morena es respeto y el PES es intolerancia. Es una ofensa para los homosexuales, para las mujeres, para el derecho a decidir”, añade.

Rodríguez afirmó que solicitó una audiencia con López Obrador previo a que se oficialice esta tarde el registro de la coalición Morena-PES-PT ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No es cualquier cosa, estamos hablando de derechos humanos”, refirió.

Previamente, al llegar al evento, el aspirante presidencial defendió la alianza de su partido con Encuentro Social.

“¿Se puede ser juarista y guadalupano?”, se le preguntó.

“Sí. Guadalupano y juarista. Y no hay ninguna contradicción”, zanjó.

En entrevista por separado, Hugo Eric Flores sostuvo que profesar una religión no atenta contra el Estado laico.

“No es violar el Estado laico tener una creencia religiosa, al contrario, están violentando mi derecho a elegir libremente tener o no tener una religión. El Estado laico es el Gobierno que no apoya, que no impulsa ninguna religión”, defendió.

AMLO PRESENTA SU GABINETE

López Obrador, precandidato presidencial de Morena, arrancó su precampaña dando a conocer la lista de las personas que tomarían las riendas de las secretarías federales si obtiene la Presidencia.

“Éste será el equipo que me acompañará en la implementación de las acciones que llevaremos a cabo para cambiar a México”, dijo.

“Se trata de ocho mujeres y ocho hombres, caracterizados en su conjunto por su independencia de criterio, su alto nivel de preparación, experiencia y su inobjetable honestidad”, agrega.

Entre el equipo destaca Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien sería la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación (Segob).

Aunado a esto, el pasado 12 de diciembre, cuando oficializó su registro como precandidato presidencial, López Obrador dio a conocer cómo repartiría diversas dependencias federales en todo el país a fin de descentralizarlas de la Ciudad de México.

LOS SECRETARIOS DE AMLO

Ahora con los nombres de sus posibles titulares en caso de que el dirigente de Morena gane la elección del 1 de julio, así quedarían integradas las secretarías:

GOBERNACIÓN: Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sede: Ciudad de México.

RELACIONES EXTERIORES: Héctor Vasconcelos, diplomático y académico en la UNAM. Sede: Ciudad de México.

ECONOMÍA: Graciela Márquez Colín, doctora en Historia Económica por la Universidad de Harvard, investigadora en El Colegio de México. Sede: Monterrey, Nuevo León.

HACIENDA: Carlos Manuel Urzúa Macías, doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin, académico, consultor en comercio internacional y ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en el periodo 2000-2003. Sede: Ciudad de México.

ENERGÍA: Rocío Nahle García, ingeniera química con especialidad en petroquímica, ex funcionaria en Pemex, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Sede: Villahermosa, Tabasco.

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN: Víctor Villalobos, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con sede en Costa Rica, ex subsecretario de Recursos Naturales en la Semarnat y ex subsecretario de Agricultura en la Sagarpa. Sede: Guadalajara, Jalisco.

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: Luisa María Alcalde, abogada con maestría en Derecho por la Universidad de California en Berkeley, ex diputada federal. Sede: León, Guanajuato.

EDUCACIÓN PÚBLICA: Esteban Moctezuma Barragán, economista, presidente de Fundación Azteca, ex senador, secretario de Gobernación y de Desarrollo Social durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Sede: Puebla, Puebla.

CULTURA: Alejandra Frausto Guerrero, promotora cultural, ex directora de Difusión de la Universidad del Claustro de Sor Juana, ex coordinadora del circuito de festivales en el Distrito Federal. Sede: Tlaxcala, Tlaxcala.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: Javier Jiménez Espriú, catedrático durante más de 30 años, director de la Facultad de Ingeniería de 1978 a 1982, ex director general de Mexicana de Aviación. Sede: San Luis Potosí, San Luis Potosí.

MEDIO AMBIENTE: Josefa González Blanco Ortiz Mena, activista e integrante de diversas organizaciones ambientalistas. Sede: Mérida, Yucatán.

TURISMO: Miguel Torruco Marqués, empresario turístico y ex secretario de Turismo de la Ciudad de México. Sede: Chetumal, Quintana Roo.

FUNCIÓN PÚBLICA: Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la misma casa de estudios. Sede: Querétaro, Querétaro.

SALUD: Jorge Alcocer Varela, doctor e investigador en ciencias médicas, investigador emérito en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Sede: Acapulco, Guerrero.

DESARROLLO SOCIAL: María Luisa Albores González, ingeniera agrónoma, especialista en economía social, integrante de una cooperativa campesina en Puebla. Sede: Oaxaca, Oaxaca.

DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO: Román Guillermo Meyer Falcón, arquitecto por el Tec de Monterrey y maestro en Gestión Urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña, hijo del académico Lorenzo Meyer. Sede: Pachuca, Hidalgo.

Entre los asistentes al evento realizado en un hotel cercano a la Alameda Central de la Ciudad de México se encontraban el ex delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal; la precandidata de Morena al Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y Yeidckol Polevnsky, presidente nacional de Morena.

Y VIENE LA PROTESTA

Representantes de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, registraron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral su intención de alianza que apoya al precandidato Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales de 2018.

La coalición fue nombrada “Juntos Haremos Historia” y López Obrador arrancó este jueves oficialmente su precampaña en un evento en el que presentó a los 16 integrantes que formarán parte de su gabinete en caso de quedar electo.