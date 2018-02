Políticos deben entender dolor y agravio social: Juan Ramón de la Fuente

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex titular de la Secretaría de Salud (Ssa), urgió a la clase política a tomar en cuenta que hay un dolor profundo en la sociedad

En el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex titular de la Secretaría de Salud (Ssa), urgió a la clase política a tomar en cuenta que hay un dolor profundo en la sociedad.

“Esta sociedad está muy dolida, muy agraviada; está como una persona que se enfrenta a un duelo profundo; mientras la clase política no entienda que este país está dolido, me temo que no podrán entender cuáles serán las formas para salir adelante.

“Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que movernos para salir de ese estado de dolor y debemos ser más participativos; lo primero que un terapeuta le dice a una persona que padece una crisis emocional es ¿y tú qué vas a hacer para salir de esto?”, refirió De la Fuente.

El ex rector de la UNAM y ex titular de la Ssa fustigó que se oculte la verdad en hechos lamentables, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Si la verdad se oculta, los ciudadanos tendrán que enfrentarse a padecimientos como la ansiedad y el incremento de adicciones.

“Así, México vive una ‘dolencia colectiva’ porque se le ha negado la verdad de lo que ocurrió en hechos lamentables, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, remarcó De la Fuente en la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en la cual presentó su libro “La sociedad dolida. El malestar ciudadano”.

“¿Por qué he llamado al libro ‘El malestar ciudadano’?, pues porque estamos dolidos, y esto explica, al menos parcialmente, muchas de las reacciones que experimentamos, cotidianamente, todos nosotros, que vemos que está experimentando el país este dolor que no hemos podido superar, que no hemos podido procesar porque, entre otras cosas, estamos inmersos en una inseguridad que nos tiene verdaderamente agobiados”, puntualizó De la Fuente.