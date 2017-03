Policía Federal de México, reconocida en el mundo: Osorio

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que actualmente la Policía Federal está vista como una de las mejores en el mundo, por lo que advirtió que defenderá el prestigio de esa corporación ante críticas infundadas de quienes no creen en las instituciones y restan importancia al sacrificio y la pasión con que trabajan los uniformados.

“Yo no permito que cuando alguien comete una acción al margen de la ley, se quiera involucrar a toda la Policía Federal, yo defiendo a la Policía Federal porque los conozco, porque sé la entrega y sé lo que hacen en favor de las familias mexicanas”, enfatizó durante la entrega de prestaciones a policías federales en Coacalco, Estado de México.

Quienes ofenden a las instituciones, dijo el secretario Osorio Chong, no conocen a las familias de los que han lastimado los criminales, por eso no creen en ellas, porque, enfatizó, “no saben del dolor que han dejado estos delincuentes en hogares y comunidades”.

El encargado de la política interior del país señaló que quienes critican no saben lo complejo que representa para un elemento de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas dejar a su familia y pensar que podrían no regresar a su hogar.

La Policía Federal, junto a las Fuerzas Armadas, están preparadas para servir a la nación y llevan a cabo acciones que no les corresponden, como ir a los municipios y ser policía municipal ante la inacción de algunos ámbitos de gobierno, indicó.

“Ustedes, junto con nuestras Fuerzas Armadas, no han puesto peros, han puesto decisión, firmeza, ganas de trabajar por su país; saben los riesgos, pero decidieron ser policías federales”, aseveró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Por eso digo que habré de defender a esta institución. Por eso, incluso mando el mensaje a quienes no creen en las instituciones, a quienes no creen en ellas y las denostan”, porque no saben lo difícil que es estar ahí, lo complejo que es desempeñar el trabajo de la Policía Federal, añadió.

En el acto, en el que se entregaron mil 500 créditos hipotecarios, refirió que hace cuatro años, cuando inició su gestión al frente de la Segob, se comprometió a trabajar más para profesionalizar dicho cuerpo policiaco, y destacó que ese proceso “pasa por los apoyos que debe de recibir quien entrega su vida e incluso a cambio de la de los demás”.

Destacó que actualmente si un policía federal quiere un crédito hipotecario, no tiene que formarse en ninguna fila, no tiene que pedir el favor absolutamente a nadie, no tiene que entrar a ningún sorteo, “el que pide crédito en la Comisión Nacional de Seguridad puede acceder inmediatamente a él”.

Actualmente los uniformados pueden acceder a créditos personales, además de que las mujeres jefas de familia de la Policía Federal tienen su seguro de vida, por lo que “en caso de que falte la mamá jefa de familia, los hijos no quedarán en desamparo, tendrán una beca para terminar sus estudios profesionales”.

Además de los beneficios referidos, los varones tienen derecho a una licencia de paternidad, además de que hay más becas para los hijos de los elementos de la Policía Federal.

A su vez, el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, comentó que los mil 500 créditos personales entregados equivalen a más de 100 millones de pesos, y para atender la demanda de vivienda se pondrán a disposición créditos adicionales a los otorgados en la ceremonia.

El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el secretario Osorio Chong entregaron además 229 créditos Fovissste en beneficio de integrantes de esa corporación y sus familias, quienes accederán a un financiamiento para adquisición o mejoramiento de inmuebles.

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, apuntó que el único camino para construir una policía respetable es respetándola. Manifestó que estas son cada vez más reconocidas por su labor de en materia de seguridad.

Comentó que la ecuación ganadora en la Policía Federal es sumar las divisiones para multiplicar los resultados, por lo que “debemos sumar esfuerzos con las policías estatales apoyarnos para construir el México en paz que todos queremos”.

Al hablar en nombre de los policías federales, Eréndida Miranda Morales agradeció a los funcionarios por el otorgamiento de los créditos, “el esfuerzo de nuestro trabajo se ha materializado, se han convertido en un patrimonio para la familia”.