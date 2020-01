Polevnsky impugnará ante el Trife elección de Ramírez Cuéllar

Abordada antes de encabezar una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el grupo que le es afín, Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta, dio a conocer que impugnará el Congreso Nacional en el que fue destituida y relevada por Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Debemos dejar plasmado que nosotros no vamos a permitir ninguna ilegalidad a ningún nivel del partido y que vamos a pedir que se cumpla y se respete el estatuto a todos los niveles.

“Y yo, mientras esté en Morena, así lo voy a hacer, y de ahí, el tribunal va a decidir, que es la máxima autoridad”, refirió Polevnsky.

Ello, en alusión el hecho de que el Congreso Nacional en el que fue destituida y relevada será impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Paralelamente, Polevnsky dio a conocer que los ocho integrantes del CEN de Morena que fueron destituidos de sus cargos de delegados en funciones de secretarios presentarán juicios de protección de sus derechos político-electorales.

Sobre el particular, aseveró que “voy a respaldar, a apoyar, a los compañeros porque no es justo, es insultante lo que les hicieron; no es aceptable y se ve muy mal que hayan hecho una convocatoria plagada de irregularidades en cada uno de los consejos estatales”.