“Funcionarios deben estar dispuestos a heredar pobreza pero no deshonra a sus hijos”: AMLO

Enviará inciativa al art. 127 para que ningún funcionario de los tres poderes pueda ganar más que el presidente. Que NO haya influyentismo, corrupción, sectarismo, ninguna de estas lacras de la política

Marcó la guía ética y profesional a militantes de Morena el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Quinto Congreso Nacional Extraordinario.

El discurso fue una lectura de mandamientos de lo que debe ser el gobierno de la Cuarta Transformación, al convocar a la cúpula a cuidar el triunfo de este 1 de julio.

Ante la presidenta del partido Yeidckol Polevnsky, consejeros, legisladores electos y futuros funcionarios les pidió que no se dejen seducir por la ambición y ni destruyan su proyecto político.

El líder moral de Morena levantó la voz para sentenciar: “Para que no haya influyentismo, corrupción, sectarismo, ninguna de estas lacras de la política, se requieren los ideales. Gente que esté dispuesta a heredar pobreza a sus hijos, pero no deshonra”.

“No queremos la politiquería, llegar por llegar, no es encaramarnos en los cargos públicos sin un ideal, sin un principio. Que el pragmatismo no arrase y que, sin ideas ni principios, se destruya nuestra organización”.

La estructura no se creó para amigos y socios: “No se trata de llegar al Gobierno y seguir creando estructuras administrativas que abundan y que no sirven para nada muchas de ellas, que se crearon nada más por ‘empleomanía’, para los amigos, para los socios. Eso no se va a permitir en el nuevo Gobierno democrático”.

Austeridad voluntaria pero ningún funcionario de los tre poderes ganará más que el presidente: “Estamos convocando a la austeridad de manera voluntaria, pero desde el primero de diciembre voy a enviar al Congreso una ley reglamentaria para el Artículo 127 constitucional para que ningún servidor público en los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba el Presidente de la República”.