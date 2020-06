Pleito por mil millones de dólares

Mil millones de dólares que el Banco Mundial prestó a México han provocado un enfrentamiento del PRI y el PRD con el gobierno.

Los partidos de oposición se oponen a que el dinero sea utilizado, a través de los “Servidores de la Nación” para fondear los programas clientelares del Presidente López Obrador, pero además exigen explicar por qué el gobierno optó por contratar deuda cuando pudo cancelar la sobras faraónicas.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda. A través del subsecretario Gabriel Yorio, explicó que no se trata de nueva deuda, sino que el crédito de mil millones de dólares está inscrito en el “techo de endeudamiento aprobado por el Congreso…”

Explicó además que el crédito no financiará el programa de respuesta del Covid-19. Este crédito no es adicional al techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y se ubica dentro de los límites…” y no va ligado a una actividad específica.