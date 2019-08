Plegarse a Cuarta Transformación: Solalinde al Poder Judicial

Tras establecer que ha estado al servicio de la oligarquía, el padre Alejandro Solalinde puso énfasis en la necesidad de que el Poder Judicial se sintonice con la Cuarta Transformación.

“El último poder que falta sintonizarse con nuestra Cuarta Transformación es el Poder Judicial; ha estado al servicio de la oligarquía; lo siguen manejando esas personas ricas que tienen que pagar amparos para detener la marcha del pueblo, pero esto no va a suceder.

“Debemos decirle a este poder que el pueblo está por encima de ellos y que hay mecanismos legales para ponerlos en su lugar; tenemos que poner en su lugar a los jueces corruptos; no todos son corruptos, pero los que lo son los vamos a poner en su lugar”, sentenció Solalinde.

Ello, al ser abordado durante una protesta a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los participantes en la acción en referencia exigieron la renovación del Poder Judicial y que magistrados y jueces “corruptos” sean removidos.

Al abundar sobre el particular, hicieron alusión al hecho de que dieran curso a amparos como en el caso de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“Entendemos que hay tres poderes en el país y que son independientes, pero ninguno de esos poderes está por encima de la autoridad máxima, que es el poder supremo del pueblo”, refirió uno de los participantes en la protesta a las puertas de la SCJN.

Ello, una vez que se congregaran el Palacio de Bellas Artes y se movilizaran al Zócalo, a un costado del mismo.

“Fuera, Jueces” y “No más amparos” fueron algunas de las consignas de los participantes en la protesta a las puertas de la SCJN.