‘Plantón’ de Garduño a diputados

De último momento, prácticamente, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, canceló la reunión que tenía programada con diputados integrantes de las comisiones de Asuntos Migrantes, Frontera Norte y Sur.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Julieta Veneces Valencia, refirió que el funcionario federal tuvo que atender una “llamada de emergencia”.

En días pasados, los diputados citaron a Garduño debido a la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de México.

Sin embargo, tras recibir “una llamada de emergencia”, tanto el titular del INM como personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cancelaron el encuentro, lo que generó críticas de legisladores de la oposición.

“Me parece muy lamentable y quisiera hacer un extrañamiento al comisionado del INM por este desdén, por esta falta de cortesía, por esta falta de respeto a los diputados y diputadas que conformamos el Poder Legislativo.

“Queremos saber cuál ha sido el avance, cuáles han sido los acuerdos, y no lo queremos saber por las redes sociales del presidente Trump, sino por los mexicanos”, refirió la diputada Alejandra García Morlán.

A su vez, Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, aseveró que la dinámica de los hechos que se están dando en el rubro exige que cuenten con información de primera mano.

En ese tenor, puso énfasis en la necesidad de reagendar lo más rápido posible una reunión con Garduño y con funcionarios de la SRE.

“Es muy importante que en un término de una semana sí podamos reunirnos con el señor comisionado y con funcionarios de la Cancillería porque la dinámica de los hechos no permite que no tengamos información de primera mano”, puntualizó Moreira.