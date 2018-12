Plan de Seguridad, en consolidación: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que la nueva estrategia anticrimen está en proceso de consolidación y articulación, por lo que a estas alturas no se puede decir que esté fallando.

El funcionario federal reveló que se está haciendo una auditoría al sistema de datos criminales denominado Plataforma México, que prevé esté lista aproximadamente en mes y medio.

Según informó el periódico Reforma, “Están trabajando ya todas las mesas estatales y regionales de seguridad, está en un proceso de articulación y de consolidación de la mecánica operativa, consecuentemente no podemos hablar a estas alturas de un fallo en la estrategia”,señaló Durazo.

Durazo reiteró lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que bajaron los delitos en su primera semana de Gobierno respecto a la última de su antecesor.

No obstante, el funcionario resaltó que no pueden echar “campanas al vuelo”, pues las cifras no permiten todavía valorar la tendencia de la incidencia criminal.

Señaló que se están revisando las cifras de incidencia diaria, pero aún falta una periodicidad para poder dar cifras más exactas, “eso no se ve de un día para otro, seguramente serán cifras mensuales”.