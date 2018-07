Piden panistas renuncia de Anaya y Zepeda

Al menos 30 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), entre ex diputados y funcionarios, exigieron la renuncia de Damián Zepeda y de Ricardo Anaya con el argumento de que no “tienen legitimidad colectiva” para continuar en la dirigencia y llamaron a una renovación urgente.

“Anaya, Zepeda y demás equipo deben renunciar ya, no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido. Deben convocar de inmediato a la renovación de órganos estatutarios”, dijeron en un comunicado.

“La cancelación de la pluralidad y de la competencia internas; corrupción, autoritarismo, persecución de la disidencia, entre otras. La formación del frente fue intransitable para buena parte de los panistas y conveniente sólo para la perspectiva de Ricardo Anaya”, añadieron.

“Ricardo Anaya sigue siendo un activo para el PAN, está muy joven tiene 39 años, lo demostró en campaña, pero como político, no como dirigente, se equivocaron en la estrategia y Damián Zepeda tiene que asumir la responsabilidad”, consideró Francisco Domínguez durante una entrevista para Grupo Fórmula.

El documento, difundido por medios nacionales, está firmado por el ex Diputado federal, Juan Miguel Alcántara Soria; la ex presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa Torres; la ex Diputada de Guanajuato, Raquel Jiménez; el ex diputado federal, Salvador Abascal Carranza; el subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Rubén Fernández Aceves; el ex diputado del Estado de México, Javier Paz Zarza; el ex comisionado nacional de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano; y la ex Diputada María Concepción Ramírez.