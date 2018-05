Piden a Morena aclarar presunta compra de candidaturas en Hidalgo

Un grupo de militantes y líderes fundadores de Morena se manifestaron para exigir al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador que aclare la supuesta compra de candidaturas por la cantidad de 50 millones de pesos.

Lo anterior lo revelan los propios militantes y expresan que estaría involucrada la vocera Tatiana Clouthier.

Expresan que la corrupción también ha llegado a Morena en el estado de Hidalgo y es contradictorio porque dicho partido pregona la ‘honestidad valiente’.

Señalan que el presidente del Comité Estatal, Abraham Mendoza Centeno, formó parte de la compra de candidaturas, en las que también estaría involucrado Gerardo Sosa Castelán.

“Venimos en pie de lucha alzar la voz de compañeros que formaron a Morena desde sus inicios, que están dando la cara para sacar la elección y llevar a AMLO a la Presidencia de la República”, añaden.

Piden a AMLO y a la dirigencia nacional que esta corrupción que se da por Sosa en la compra por 50 millones que recibe Tatiana Clouthier, por 12 candidaturas a diputados locales y 4 federales para regalárselas a funcionarios y maestros de la UAEH.

Durante la protesta, esperaron ser atendidos por el candidato de Morena o por su equipo de trabajo, pero no hubo respuesta alguna.

“Hoy esperábamos verte, al menos ser atendidos por tu equipo de trabajo y no fue así, no hubo nadie que escuchara la voz del pueblo. No queremos un partido de caciques y bajo el poder de este personaje de oscuro pasado, quien ha ordenado premiar a quien apoye las campañas”, expresó Genaro.

Finalmente, los militantes reiteran su demanda a Andrés Manuel, que investigue la supuesta compra de candidaturas por parte de Tatiana Clouthier, Abraham Mendoza Centeno y Gerardo Sosa Castelán, pues temen incluso por su seguridad.

“Andrés, manda a investigar a este delincuente, no lo queremos. A los morenistas de Hidalgo les pedimos se sumen a este movimiento para no permitir que mañana nos corran o nos manden golpear porque no le obedecimos. Queremos que nuestro partido enarbole las causas nobles y justas de nuestra base militante 100% morena”, finalizó Genaro.

NO ES LA PRIMERA PROTESTA POR CANDIDATURAS

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, bajo el argumento de que hubo irregularidades en el proceso de selección de candidatos, militantes de Morena en el municipio de Apodaca renunciaron a su afiliación, quemaron publicidad del partido y hasta rompieron una piñata en alusión a Andrés Manuel López Obrador.