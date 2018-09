PGR aclara que apoyará en la investigación de los actos porriles en la UNAM

El subprocurador Roberto Ochoa Romero aclaró que la Procuraduría General de la República (PGR) no se deslinda de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, incluso hay colaboración con las autoridades universitarias.

Precisó que la PGR tiene y mantiene actos de investigación dentro de una carpeta para continuar con la investigación de estos hechos.

Dijo que en el ánimo de tener resultados lo más pronto posible y de establecer las responsabilidades de quienes las tengan fue que se envió una parte de la investigación a la Procuraduría capitalina, para que en el ámbito de su competencia, continúe investigando y ejercite la acción penal por los delitos que le corresponden.

“Pero no es si no un acto que está dentro de un marco o de un esquema de la más pura cooperación interinstitucional, no es que nosotros rechacemos esa investigación”, aclaró.

Explicó que la PGR envió aquellas constancias que permitirán a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, continuar con la investigación y ejercitar acción penal por delitos como lesiones, tentativa de homicidio y daños en lo particular.

Ochoa Romero recordó que las procuradurías estatales se ocupan ocasionalmente de algunos delitos y la PGR de otros, lo cual “no quiere decir que no podamos marcar una línea de cooperación y colaboración para dar mejores resultados a la ciudadanía”, anotó.

“Nosotros tenemos y mantenemos una carpeta en la que se realizan actos de investigación, tendientes a la profundización de la investigación de estos lamentables hechos”, dijo posteriormente en declaraciones para Milenio.

“Toda la información que nosotros podamos recabar será enviada a la Procuraduría capitalina para robustecer la acusación que ellos puedan formular”, detalló al mencionar que ambas instituciones trabajan en manera coordinada para dar resultados en los tiempos más cortos posibles.

Ochoa Romero apuntó que trabajan en constante comunicación y colaboración con las autoridades universitarias para indagar si hay daños al patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o que dicha institución académica, como ente, se vea afectada de alguna manera.