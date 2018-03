Partidos nos pusieron trampas: “El Bronco”

Tras asegurar que no hizo trampa y aclarar que el Instituto Nacional Electoral no dijo que presentó firmas falsas, sino que detectó imprecisiones, y pese a que el INE le notificó que no alcanzó las firmas válidas para acceder a una candidatura independiente, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, acudirá este domingo 18 de marzo a las 17:00 horas a registrarse para buscar contender en las elecciones presidenciales.

En tono irónico, Rodríguez Calderón agradeció al INE por esta resolución en contra, pues con esto se demuestra que los consejeros responden a los intereses de los partidos políticos.

“Los partidos hicieron todas las leyes y también nos pusieron todas las trampas, saben lo que significa que un independiente sea presidente de México, porque se les acabaría su poder y su negocio”, manifestó.

Rodríguez Calderón indicó que no sabe si en realidad las firmas que están en duda sean de él, ya que no tienen un documento o un archivo que permita convalidar esa versión.

“El INE ha sido muy parcial, al principio nos dijo y a todos y nos llevó conduciendo de la mano de una aplicación en donde nos fue revisando día a día todo lo que enviáramos y nos fue diciendo cuáles eran válidas y cuáles no, y eso para nosotros es un documento legal que tenemos y que lo pelearemos. Con esta situación el INE me pone en una situación difícil, complicada, pero no imposible de lograr, voy a demostrar que sí podemos”.

De manera simultánea, su equipo ejercerá el derecho de audiencia ante los consejeros, para que, en el plazo establecido de cinco días, se haga la revisión de más dos millones de firmas que se registraron en la aplicación oficial.

En un video difundido en redes sociales la noche del viernes, “El Bronco” advirtió que de ser necesario acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para impugnar la decisión del INE de invalidar sus apoyos ciudadanos para impedirle que aparezca en la boleta presidencial el próximo 1 de julio.

De acuerdo con su equipo de campaña, la impugnación se basará en que el propio INE día a día validaba o desechaba las firmas que les enviaban los voluntarios de “El Bronco”, incluso se refirieron a que las propias autoridades hacían cortes diarios con los apoyos sumados a cada aspirante independiente.

“Durante todo el proceso de la recolección de firmas el INE estuvo validando las firmas buenas diariamente y firmas malas, ahora para el INE no son válidas sus propias validaciones. Es una decisión política y técnica”, declaró un integrante del equipo de campaña.