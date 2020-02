Para el Banco de México no hay recesión

El sub gobernador del Banco de México vive en otro país.

A través de su sub gobernador, Jonathan Heath, el Banco de México (por cierto, propuesto para ese puesto por el Presidente López Obrador) contradijo al secretario de Hacienda, Arturo Herrera: la economía de México no está en recesión.

Por medio de su cuenta de twitter, Heath afirmó que “a pesar de haber experimentado 4 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, no podemos afirmar la existencia de una recesión”.

Heath y Herrera reaccionaron diferente al anuncio del INEG que afirmó que en el cuarto semestre del año pasado la economía nacional se contrajo a 0.1 por ciento.

El sub gobernador del Banco de México explicó que para que haya recesión deben darse 3 característica esenciales: “duración, difusión y profundidad. Con 4 trimestres al hilo se confirma “duración (mínimo2), sin embargo, las cuatro tasas son de apenas -0.1 % cada uno, lo cual no califica para el criterio de profundidad”.

Por otra parte, sostuvo que estadísticamente una tasa de -0.1 no es diferente a cero.

Para el sub gobernador del Banco de México, también se incumple “el criterio de difusión”, lo que significa, según él, la caída no es generalizada, ya que mientras algunos sectores como la construcción se han caído, hay muchos en positivo, como el manufacturero y el comercio.