Panistas y priístas responsables de muertes por coronavirus: Noroña

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), acusó a sus pares panistas y priístas de ser los responsables de las vidas que ha cobrado la pandemia de coronavirus.

“Son responsabilidad de muchos de ustedes, que entregaron en huesos el sistema de salud.

“Los muertos de la pandemia no son nuestra responsabilidad”, les espetó en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente.

Pese a que el pleno no tenía proyectado dar espacio a la agenda política, la pandemia de coronavirus y las acusaciones de Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, su entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fueron tema de discusión.