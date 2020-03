Pandemias no hacen nada a México: AMLO

“(A México) no le van a hacer nada los infortunios y las pandemias”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Confiando en el buen trabajo de su equipo, en la poca letalidad del virus o en la suerte, el Mandatario federal expresó que el país saldrá adelante.

“Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante, no nos van hacer nada los infortunios, las pandemias. Nada de eso. Vamos a sacar adelante al País.

“Porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde; cuando hay corrupción no alcanza para nada. Ahora no es así ”, indicó.

El Presidente encabeza el evento “Diálogo con pueblos indígenas” en Marquelia, Guerrero.